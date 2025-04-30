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Рост продаж подержанных автомобилей премиум-класса в первом квартале составил 16%

Россияне увеличили покупку подержанных авто Luxury на 16%: данные за январь - март 2025 года. Автомобили Bentley популярны, занимая более 40% рынка, на втором и третьем месте - Rolls-Royce и Maserati.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.04.2025, 08:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По последним данным статистического агентства «АВТОСТАТ», в первом квартале 2025 года российские автолюбители стали активнее покупать подержанные автомобили премиум-класса. Общее количество таких машин, приобретенных за указанный период, составило 527 штук, что на 16% больше, чем год назад.

Специалисты обратили внимание, что динамика роста в сегменте вторичного рынка роскошных автомобилей, продолжавшаяся восемь месяцев подряд, приостановилась в марте текущего года. В этот период спрос на подержанные автомобили люкс-класса снизился на 4%, однако в целом за первый квартал отмечается положительная тенденция.

Более 40% от общего числа приобретенных в России подержанных автомобилей премиум-класса приходится на автомобили марки Bentley, которые были проданы в количестве 214 штук. Доля брендов Rolls-Royce и Maserati составила 35% общего объема, что соответствует 98 и 88 проданным автомобилям соответственно. Кроме того, за отчетный период было куплено 76 подержанных автомобилей Lamborghini, 40 машин Ferrari и 11 автомобилей Aston Martin.

Среди лидеров продаж подержанных автомобилей премиум-класса за первый квартал 2025 года оказались модели Bentley Continental GT (95 шт.), Bentley Bentayga (62 шт.) и Lamborghini Urus (62 шт.).

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