Авторынок на подъёме: россияне массово бросились покупать новые машины

В период с 29 сентября по 5 октября 2025 года в России было реализовано 41 331 новый легковой автомобиль. Такой показатель стал очередным недельным рекордом текущего года. Однако, отмечается, что результат все же уступает аналогичному периоду прошлого года, когда россияне приобрели 49 438 новых машин. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат».

Эксперты связывают высокий спрос с предстоящими изменениями порядка расчета утильсбора. С 1 ноября планируется введение дополнительного коэффициента, который будет зависеть от мощности двигателя автомобиля, ввозимого на территорию России. В Министерстве промышленности и торговли отмечают, что такие меры обусловлены возросшим интересом к автомобилям с небольшим объемом мотора, а также к электрокарам и последовательным гибридам.

Для физических лиц сохранится льготная ставка утильсбора, но она будет действовать только при ввозе наиболее популярных автомобилей с двигателем мощностью менее 160 лошадиных сил. Размер сбора останется прежним: 3 400 рублей за новый автомобиль и 5 200 рублей — за машину старше трех лет.

Лидером среди автомобильных брендов по итогам прошедшей недели стала отечественная марка LADA, чьи автомобили приобрели 7 775 человек. Второе место заняла компания Haval с результатом 6 313 проданных машин, а на третьей позиции оказалась Geely с показателем 3 922 автомобиля. Четвертую строчку рейтинга занял белорусский бренд Belgee — 2 822 реализованных авто. Замыкает пятерку лидеров китайская марка Chery, продажи которой составили 2 104 единицы.

В десятку самых востребованных марок также вошли Tenet с кроссоверами калужской сборки под брендом Chery (1 705 автомобилей), Changan (1 619), Solaris (1 580), Omoda (1 039) и Jetour (1 020). У оставшихся брендов недельные продажи не достигли отметки в 1 000 машин.

Напомним, ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила о снижении российского авторынка за первые девять месяцев 2025 года почти на 25 процентов.

Источник: Иван Бахарев