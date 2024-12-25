Рынок подержанных электромобилей в ноябре увеличился почти в полтора раза

По информации исследовательского агентства "АВТОСТАТ", в ноябре 2024 года число приобретенных россиянами подержанных электрокаров составило 1 168 единиц. Этот показатель на 46% выше, чем за аналогичный период год назад (801 машина).

Около 70% вторичного рынка электромобилей в последний месяц осени были заняты тремя основными марками: Nissan (493 автомобиля), Tesla (158 автомобилей) и Zeekr (147 автомобилей). Доля каждого из остальных производителей составила менее 100 машин.

Самым популярным подержанным электрокаром в стране по-прежнему остается Nissan Leaf. В ноябре было продано 482 экземпляра этой модели. Ни одна другая модель не достигла отметки в 100 проданных машин, но близка к этой цифре оказалась Zeekr 001 (91 автомобиль). В ТОП-5 также вошли две модели Tesla (Model 3 – 72 автомобиля; Model Y – 37 автомобилей) и отечественная разработка Evolute i-PRO (68 автомобилей), занявшая четвертое место.

С начала текущего года в России было реализовано 10,8 тыс. подержанных электромобилей за 11 месяцев. Этот показатель на 11% выше, чем за тот же период 2023 года.