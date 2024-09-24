Рынок подержанных электромобилей в августе упал на 9%

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», в августе текущего года количество приобретенных жителями России подержанных электромобилей составило 1093 единицы. Это на 8% выше, чем в предыдущем месяце (1014 автомобилей), но на 9% ниже, чем год назад (в августе 2023 года было продано 1204 машины).

По данным исследования, почти 70% вторичного рынка электрокаров в августе сосредоточено на трех основных марках: Nissan (451 проданная машина), Tesla (174 проданных) и Zeekr (132 проданные). Остальные бренды не превысили отметку в 100 проданных единиц.

Самым востребованным бывшим в употреблении электромобилем в России остается Nissan Leaf, который в августе нашел своего нового владельца в количестве 444 экземпляров. Другие модели б/у электрокаров были проданы в количестве менее 100 штук. Tesla Model 3 и Zeekr 001 также пользуются популярностью, с результатом в 87 проданных единиц.

Количество приобретенных подержанных электромобилей в конце лета лидирует в Москве – здесь было куплено 177 машин. На втором месте оказался Краснодарский край (94 проданных), а на третьем – Подмосковье (80 проданных). В список пяти регионов с самым высоким спросом также вошли Санкт-Петербург и Иркутская область (соответственно 68 и 67 проданных автомобилей).

В целом за первые 8 месяцев текущего года россияне купили 7271 б/у электромобиль. Это на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.