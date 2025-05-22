Продажи подержанных электромобилей в апреле упали на 14%

Падение на вторичном рынке электрокаров, начавшееся в марте 2025 года, продолжилось и в апреле. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», жители РФ во втором весеннем месяце стали обладателями 960 подержанных электромобилей – это на 14% меньше, чем в предыдущем апреле.

Лидерство на вторичном рынке электромобилей в апреле удерживает японская марка Nissan, которая охватила 37% долю рынка, реализовав 357 машин (-5% по сравнению с апрелем 2024 года). На втором месте расположился китайский производитель Zeekr (146 шт.; +34%), а на третьем – американская Tesla (127 шт.), чья популярность снизилась более чем вдвое (-53%). В топ-5 популярных брендов также вошли Evolute и Volkswagen, реализовавшие по 38 электрокаров каждый. Отечественный бренд продемонстрировал рост на 65%, в то время как немецкий производитель упал на 31%.

Самой популярной моделью на вторичном рынке электрокаров в апреле стал Nissan Leaf, количество проданных экземпляров которой достигло 344 штук. Также в лидерах рейтинга находятся Zeekr 001 (118 шт.), Tesla Model 3 (57 шт.), Tesla Model Y (34 шт.) и Hongqi E-HS9 (28 шт.).

Итоги первых четырех месяцев 2025 года показывают положительную динамику на рынке подержанных электромобилей: за период с января по апрель было продано 3486 машин, что на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.