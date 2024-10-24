Продажи б/у электромобилей в России снижаются: эксперты рассказывают о причинах.

Эксперты портала «Автостат» рассказали о ситуации на рынке подержанных электрокаров в России. В сентябре текущего года было продано 1 088 подержанных электромобилей, что на 6% меньше, чем в сентябре 2023 года.

Согласно данным, на вторичном рынке выделяются три основных бренда. Лидерство удерживает компания Nissan, продавшая 454 автомобиля. На втором месте – Tesla, у которой реализовано 173 электрокара. Третье место занимает Zeekr с 150 проданными машинами.

Если говорить о самых популярных моделях, то Nissan Leaf опережает конкурентов, уступая имного впереди. Эта модель была продана 447 раз. На втором месте - Zeekr 001 с 109 сделками. Тройку лидеров замыкает седан Tesla Model 3, перешедший в новые руки 83 раза.

Суммируя результаты трех кварталов, общий объем рынка составил 8 359 единиц, что на 3,5% превышает прошлогодние показатели.

Однако, существует опасение, что при сохранении текущей динамики, результаты продаж к концу 2024 года могут оказаться ниже ожидаемых.

Фото: Carsweek.ru

В свете других событий стало известно, что компания Tesla отложила начало продаж батарей для своей новой модели, вызвав интерес у поклонников бренда и индустрии в целом.