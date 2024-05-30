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Рост рынка автобусов в 2024 году может достигнуть 10%

На рынке автобусов в России ситуация отличается от других сегментов коммерческого транспорта и, в основном, зависит от государственных программ.
РедакцияР
Редакция
30.05.2024, 10:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На рынке автобусов в России ситуация отличается от других сегментов коммерческого транспорта и, в основном, зависит от государственных программ. По мнению заместителя начальника отдела аналитики агентства "АВТОСТАТ" Виктора Пушкарева, влияние данных программ сохранится и в 2024 году, оставшись на уровне предыдущего года или немного увеличившись, как было объявлено на конференции «ComAuto – 2024».

Согласно базовому сценарию, в текущем году в России будет продано 17,2 тыс. новых автобусов, что на 6% больше, чем в 2023 году. При оптимистичном прогнозе количество реализованных единиц достигнет 18 тыс. (+10% к предыдущему году). В пессимистичном сценарии продажи новых автобусов останутся на уровне 2023 года, составив 16,3 тыс. штук.

Источник

Автобусы (10)Конференции (28)Прогноз авторынка (3)Comauto (4)

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