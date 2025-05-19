Главная Новости Продажи Рост продаж подержанных автобусов за первый квартал достиг 35%
Новости

Рост продаж подержанных автобусов за первый квартал достиг 35%

Рынок подержанных автобусов в России: рост спроса, лидеры и перспективы. Какие марки и модели самые популярные? Топ-5 на рынке автобусов с пробегом. Узнайте больше на конференции «АВТОСТАТ Analytic time» 28 мая.
РедакцияР
Редакция
19.05.2025, 13:31·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка подержанных автобусов в первом квартале 2025 года увеличился до 4 949 единиц. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти половина всех проданных подержанных автобусов приходится на отечественную марку PAZ, которая реализовала 2 463 единицы. На втором месте с большим отрывом следует еще один отечественный производитель – LIAZ (432 шт.). Также в пятерку лидеров по продажам подержанных автобусов вошли российский NEFAZ (398 шт.), белорусский MAZ (199 шт.) и корейский Hyundai (189 шт.). Эти пять брендов контролируют почти три четверти рынка (74,4%).

В отношении конкретных моделей на вторичном рынке автобусов, за первые три месяца 2025 года лидерство удерживает PAZ 3205 с результатом в 1 118 проданных единиц. На втором месте находится PAZ 3204 (919 шт.), а замыкает тройку лидеров NEFAZ 5299 (398 шт.). Также в топ-5 находятся PAZ 4234 и LIAZ 5292 (335 и 296 шт. соответственно).

О текущей ситуации на рынке коммерческого транспорта и его перспективах будет подробно рассказано в рамках специализированной конференции «АВТОСТАТ Analytic time», запланированной на 28 мая. Для получения всей необходимой информации и регистрации на участие посетите сайт: comauto.autostat.ru.

Источник

Вторичный рынок (77)Автомобили с пробегом (72)Авторынок россии (282)Продажи (492)Модели-лидеры (117)Марки-лидеры (136)Лиаз (13)Лиаз 5292 (11)Паз (13)Hyundai (233)Конференции (123)Нефаз (11)Коммерческая техника (7)Маз (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация