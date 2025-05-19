Рост продаж подержанных автобусов за первый квартал достиг 35%

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка подержанных автобусов в первом квартале 2025 года увеличился до 4 949 единиц. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти половина всех проданных подержанных автобусов приходится на отечественную марку PAZ, которая реализовала 2 463 единицы. На втором месте с большим отрывом следует еще один отечественный производитель – LIAZ (432 шт.). Также в пятерку лидеров по продажам подержанных автобусов вошли российский NEFAZ (398 шт.), белорусский MAZ (199 шт.) и корейский Hyundai (189 шт.). Эти пять брендов контролируют почти три четверти рынка (74,4%).

В отношении конкретных моделей на вторичном рынке автобусов, за первые три месяца 2025 года лидерство удерживает PAZ 3205 с результатом в 1 118 проданных единиц. На втором месте находится PAZ 3204 (919 шт.), а замыкает тройку лидеров NEFAZ 5299 (398 шт.). Также в топ-5 находятся PAZ 4234 и LIAZ 5292 (335 и 296 шт. соответственно).

О текущей ситуации на рынке коммерческого транспорта и его перспективах будет подробно рассказано в рамках специализированной конференции «АВТОСТАТ Analytic time», запланированной на 28 мая. Для получения всей необходимой информации и регистрации на участие посетите сайт: comauto.autostat.ru.