LADA увеличивает свою долю на рынке до 35%

В рамках последних данных, зафиксированных в течение 20-й недели 2024 года, было продано 10,2 тыс. свежих автомобилей LADA на территории России. Эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на информацию АО «ППК», информируют о данной статистике, учитывая также их собственное исследование рынка.

Статистика демонстрирует, что доля отечественного производителя в данном периоде составила 34,5% от общего объема авторынка. Этот результат является рекордным за последние 12 месяцев, превзойдя предыдущий рекорд, зафиксированный на 13-й неделе 2023 года (34,7%). Кроме того, специалисты отмечают, что вот уже шестую неделю подряд доля автомобилей марки LADA превышает уровень в 30%.

Российский автопроизводитель надежно удерживает свою лидирующую позицию на рынке, в то время как его ближайшие конкуренты имеют значительное трехкратное отставание. Например, доля Haval на прошлой неделе составила 10,6%, Chery – 9,6%, Changan – 7,5%, Geely – 7%. В десятку самых популярных автопроизводителей также вошли OMODA (3,7%), EXEED (2,7%), Belgee (2,6%), Jetour (2,3%) и JAECOO (1,7%).

В целом за 20-ю неделю текущего года было реализовано 29,6 тыс. новых легковых автомобилей в России – это на 35% больше, чем показатель предыдущей недели.

Фото: АВТОСТАТ