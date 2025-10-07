Автотор представил "необычный электрокар" Amber — российский ответ Cybertruck появится в 2025 году

Российский автопром готовится к выводу на рынок необычной новинки. Завод "Автотор" из Калининграда получил патент на дизайн электрокара Amber — это первая серийная модель, разработанная в рамках масштабного проекта по созданию каркасно-панельных автомобилей.

Новый электромобиль создается в сотрудничестве с Московским политехом и может стать важной вехой для сегмента городского электротранспорта. Согласно информации Роспатента, модель Amber разработана российскими инженерами и относится к классу L7, который объединяет тяжелые квадрициклы и легкие внедорожники.

«Конструктор» на колесах: инновации в дизайне и производстве

Главная особенность Amber заключается в его оригинальной конструкции. Основу машины составляет трубчатый пространственный каркас, к которому крепятся композитные панели. Такой технический подход дает несколько заметных преимуществ.

Небольшой вес: за счет легкой конструкции увеличивается запас хода и повышается энергоэффективность.

Удобство ремонта: при повреждении панели их можно быстро заменить, что упрощает и удешевляет обслуживание.

Доступная стоимость: модульная структура снижает производственные расходы, делая модель более привлекательной по цене.

В проекте Amber реализованы современные инженерные решения, позволяющие оперативно менять как внешние элементы, так и аккумуляторные блоки. Благодаря этому автомобиль можно легко адаптировать для различных задач, что делает его похожим на крупный конструктор.

Дизайн для города: практичность и компактность

Разработка внешнего облика Amber велась командой российских специалистов: Сорокиным, Хусаиновым, Питерским и Верижниковым. В процессе проектирования акцент был сделан на компактности и практичности для городских условий.

Электрокар изначально рассчитан на эксплуатацию в городе. Он может быть востребован в каршеринге, службах доставки и корпоративных автопарках, где особо ценятся маневренность, экономичность и простота в обслуживании.

Калининградский центр электрокаров: старт в 2025 году

Производство Amber будет запущено на калининградском предприятии "Автотор". Параллельно на заводе продолжается выпуск модели Eonyx. На данный момент прототип Amber уже готов, а начало серийного производства запланировано на текущий год.

Эта новинка станет частью линейки российских легких электромобилей, специально разработанных для городских условий. Новый автомобиль призван не только расширить выбор электрокаров, но и продемонстрировать современные подходы к производству транспорта, учитывающие быстро меняющиеся требования рынка.

Совместный проект "Автотора" и Московского политеха может стать значимым событием для российского автомобильного рынка.

Ранее сообщалось, что "Автотор" уже выпустил более 100 пикапов AmberTruck Work NF.

Источник и фото: speedme.ru.