Проблемы новой марки Xcite: отзыв «Русского автомобиля»

Изначально планировалось выпустить 25 тысяч машин, однако теперь это число уменьшилось более чем в три раза - до 7 тысяч.

Новый кроссовер Xcite X-Cross 8 должен занимать от 5 до 10 процентов от общего объема продаж. Продажи этой большой модели стартовали 14 ноября. Xcite X-Cross 8 рассчитан на семь посадочных мест, начальная цена составляет 2 995 500 рублей. Автомобиль оснащен 1,6-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором. Покупатель сможет выбрать передний или полный привод.

Также сообщается, что на заводе уже начали модернизацию цеха сварки для модели «Логан-3» (или Sandero Stepway), которая также будет представлена под брендом Xcite. Работы по подготовке к выпуску этой новинки планируется завершить в сентябре следующего года, хотя, по информации инсайдеров, сам проект к этому времени не будет полностью готов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале продаж в России новых седанов Honda Crider, цены на которые стартуют от 1,85 млн рублей.