Правильно выбирай: ручник или передача? Как правильно оставить автомобиль с механической КП.

Автомеханик, отвечая на вопрос о целесообразности использования «ручника» на машинах с МКПП, подчеркнул, что все элементы в конструкции автомобиля выполняют определенные функции, а не просто являются декорацией.

Практика использования передачи для парковки транспортных средств - распространенное явление. Согласно специалисту, если вы ставите машину на спуске, рекомендуется выбирать заднюю передачу. На подъеме же более логичным будет использовать вторую или третью скорость. При этом также следует использовать «ручник» и повернуть колеса, чтобы автомобиль не скатился в сторону в случае отката.

Однако парковка автомобиля исключительно на трансмиссии может вызвать нежелательные проблемы. Например, у бензиновых двигателей из-за этой привычки может быстрее износиться ремень ГРМ.

С дизельными машинами парковка на передаче может привести к нежелательному самопроизвольному запуску двигателя.

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