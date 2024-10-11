Рубенс Баррикелло вернется к гонкам в Монце.

Известный гонщик Рубенс Баррикелло, имеющий в своем активе 11 побед в Формуле 1, готовится к новому вызову на легендарной трассе Монцы. Это место для него особенно значимо, ведь именно здесь он дважды становился победителем Гран При Италии. В 2002 году он одержал свою первую победу на этой трассе, выступая за Ferrari, что вызвало бурю эмоций у фанатов итальянской команды.

Позже, спустя семь лет, Баррикелло повторил успех, уже за рулем Brawn GP. Эта победа стала одной из последних в его карьере. Теперь 52-летний гонщик, дважды завоевывавший звание вице-чемпиона мира, готовится вернуться на трассу Монцы.

На финале серии International GT Open, который пройдет 19-20 октября, Рубенс Баррикелло выйдет на старт вместе с командой Il Barone Rampante. В этот раз ему предстоит управлять Lamborghini Huracan GT3 Evo вместе с Джузеппе Киприани, с которым их связывает дружба и партнерство более 30 лет.

Джузеппе Киприани основал команду Il Barone Rampante еще в 1990 году, а Баррикелло уже в 1992 году выступал за эту команду в международной Формуле 3000, заняв тогда третье место в общем зачете.

Теперь они снова объединят усилия на трассе, чтобы бороться за победу в классе Am Cup. Хотя команда Киприани уже одержала победу в этой категории, присоединение к ним Рубенса Баррикелло придает особый интерес этой гонке. После успешных тестов в Барселоне гонщик хорошо освоился за рулем Lamborghini Huracan GT3.

Сам Рубенс Баррикелло поделился своими впечатлениями: «Я рад вернуться на трассу в Монце вместе с командой Il Barone Rampante. Уже много лет назад я выступал за эту команду, и сейчас она остается сильной и сплоченной группой людей, которые уже завоевали титул в классе Am. Гонки в Монце всегда ассоциируются у меня с невероятными моментами, связанными с Ferrari и Brawn GP. Я помню огромную поддержку тифози и всегда чувствовал их страсть к гонкам».

Баррикелло также подчеркнул, что участие в серии GT Open станет для него новым вызовом, но опыт тестов на Lamborghini Huracan GT3 в Барселоне позволяет ему быть уверенным в своих силах. Гонщик выразил надежду на удачный уик-энд и поделился радостью от того, что его сын Фернандо тоже примет участие в соревнованиях, занимая третье место в личном зачете серии Euroformula Open.