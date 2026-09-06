Рубенс Баррикелло работает над автобиографией

В этот уик-энд Рубенс Баррикелло, двукратный вице-чемпион мира и участник 323 Гран При за 19 сезонов в Формуле 1, вновь посетил паддок автодрома Монцы.

В субботу 54-летний бразилец исполнил почётную обязанность, приняв участие в показательных заездах на Ferrari F2002. В своё время за рулём этой машины выступал Михаэль Шумахер. Во время мероприятия между Баррикелло и репортёром телеканала Sky Sports Тэдом Крэвицем состоялся любопытный диалог.

Они знакомы уже давно: Крэвиц работает на гонках Формулы 1 не один десяток лет. В прошлом году журналист выпустил книгу мемуаров под названием F1 Insider: Notes from the Pit Lane, которое можно перевести как «Записки инсайдера с пит-лейн Формулы 1».

Тэд рассказал Рубенсу, что посвятил ему в книге немало страниц. По словам Крэвицa, бразильский гонщик оставил заметный след в его памяти, поскольку в прежние годы они общались не только в паддоке, но и за его пределами.

Крэвиц пообещал подарить Баррикелло свою книгу. Рубенс заранее поблагодарил его и отметил, что с интересом прочтёт издание, после чего добавил:

«Сейчас я тоже пишу книгу воспоминаний, но делаю это не ради денег. Это будет истории мальчишки из Интерлагоса, который мечтал стать гонщиком и многого добился в этой жизни! Надеюсь, эта автобиография сможет кого-то вдохновить и мотивировать выбрать свой путь в автоспорте!»

Официальной информации о сроках выхода книги пока нет. Предположительно, сначала она будет опубликована в Бразилии, а затем переведена на другие языки.