Женщина за рулем 50-тонного розового БЕЛАЗа в карьере: «Это настоящая революция в отрасли»

Розовый карьерный БелАЗ на Солнцевском угольном разрезе стал символом вовлечения женщин в тяжелую промышленность и новых возможностей карьеры.
Редакция
08.10.2025, 10:22·2 мин
Фото: Carsweek.ru

На Солнцевском угольном разрезе появился необычный карьерный самосвал — машина, окрашенная в ярко-розовый цвет, стала настоящим символом перемен в сфере тяжелой промышленности.

Яркий БелАЗ, выделяющийся среди традиционных серых машин, стал не просто украшением разреза. Он призван подчеркнуть важность женского участия в профессиях, которые ранее считались мужскими. Восточная горнорудная компания, инициировавшая проект "Девушки рулят", представила спецтехнику, для покраски которой понадобилось более 50 литров устойчивой к суровым условиям краски. За рулём этого самосвала будет работать женщина, демонстрируя равные возможности для всех специалистов предприятия.

Программа обучения: от водителя до руководителя

Проект не ограничивается только внешними изменениями. Женщины проходят обучение по нескольким направлениям: от вождения карьерных самосвалов до работы в диспетчерской и управления проектами. Поддержка женщин в компании выходит за рамки стандартных тренингов — им предоставляют реальные возможности для профессионального роста и участия в различных социальных инициативах.

По словам директора разреза Константина Чашникова, розовый БелАЗ стал символом открытости и перемен, вдохновляя сотрудниц компании на новые успехи. Такие действия наглядно показывают, что современные технологии и прогрессивные проекты способны менять устоявшиеся взгляды на гендерные роли в промышленности.

Грузовые автомобили (113)Белаз (2)

