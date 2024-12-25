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Праздничное поздравление от компании Mercedes

Mercedes отправил сообщение с помпезной картинкой, демонстрирующей «зимнюю версию F1W15». На изображении две машины: одна в боксах, другая с Санта-Клаусом, намекая на переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.12.2024, 15:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пресс-служба команды Mercedes поздравила своих болельщиков оригинальной праздничной картинкой, изображающей «зимнюю версию F1W15», как указано на ее боках. Однако, художнику не очень удались зимние шины на этой работе искусства.

На изображении изображены два болида. Один из них стоит в боксах, вероятно, ожидая своего гонщика, Джорджа Расселла, который остался в команде. Второй болид устремляется в небеса вместе с Санта-Клаусом, символизируя уход Льюиса Хэмилтона в команду Ferrari. Довольно актуально!

Источник

Mercedes (268)

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