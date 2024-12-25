Рождественские пожелания от Alpine F1

Новая рождественская открытка Alpine F1 оказалась настоящим откровением для фанатов. «Рождество уже наступило, а мы снова опоздали с ёлкой», - так можно трактовать эту необычную композицию. Ёлка, установленная на крыше болида наполовину наряжена, словно украденная у соперников.

Интересно, что даже высокое лобовое сопротивление от необычной конструкции не помешало машине развить высокую скорость – судя по отрывающимся игрушкам на открытке! Атмосфера веселья и праздника, созданная этой картинкой, дарит радостное настроение всем поклонникам гоночной команды.