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Рождественские пожелания от Alpine F1

«Аlpine F1 опоздали с ёлкой: наполовину наряжена, но быстрая!» - открытка с неожиданным рождественским сюрпризом. Разнообразьте праздничное настроение вместе с Alpine F1!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.12.2024, 12:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Новая рождественская открытка Alpine F1 оказалась настоящим откровением для фанатов. «Рождество уже наступило, а мы снова опоздали с ёлкой», - так можно трактовать эту необычную композицию. Ёлка, установленная на крыше болида наполовину наряжена, словно украденная у соперников.

Интересно, что даже высокое лобовое сопротивление от необычной конструкции не помешало машине развить высокую скорость – судя по отрывающимся игрушкам на открытке! Атмосфера веселья и праздника, созданная этой картинкой, дарит радостное настроение всем поклонникам гоночной команды.

Источник

Alpine F1 Team (137)

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