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Рождественское волшебство от McLaren

Рождественская открытка McLaren с девятью персонажами – гонщиками и художником AI. Анонсы, старты, гонки F1 и FE в подробностях.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.12.2024, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

На новогодней открытке команды McLaren арт-художник изобразил девять персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные черты, но вместе они создают общий коллективный образ.

Чтобы избежать путаницы и не преследовать реализма в подобии, художник использовал инициалы для того, чтобы каждый герой был узнаваем. На переднем плане можно увидеть О.П. и Л.Н., на заднем – С.Б. и Т.Б., а также Б.Б. из F1 Academy.

Интересно, что автор работы, возможно, не имел возможности увидеть своих героев лично, так как использовал какие-то другие источники для вдохновения.

Источник

McLaren (237)

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