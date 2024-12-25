Рождественское волшебство от McLaren

На новогодней открытке команды McLaren арт-художник изобразил девять персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные черты, но вместе они создают общий коллективный образ.

Чтобы избежать путаницы и не преследовать реализма в подобии, художник использовал инициалы для того, чтобы каждый герой был узнаваем. На переднем плане можно увидеть О.П. и Л.Н., на заднем – С.Б. и Т.Б., а также Б.Б. из F1 Academy.

Интересно, что автор работы, возможно, не имел возможности увидеть своих героев лично, так как использовал какие-то другие источники для вдохновения.