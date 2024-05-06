На российском рынке появится новейший Wey 07 и еще несколько моделей

В разговоре с журналистами исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев рассказал о планах развития китайских компаний Tank, Ora, Haval и Wey.

Особенно интересен факт того, что последняя из перечисленных марок начала продажи своих гибридов в России только в конце февраля. Первым доступным автомобилем стал кроссовер Wey 05, цена которого составляет 6,5 миллионов рублей.

К концу весны стало ясно, что спрос на автомобили Wey растет, и делает это довольно стремительно. Марка предлагает россиянам концепцию параллельного гибрида, на которую стоит обратить внимание. Несмотря на необходимость привыкания к новому виду транспорта, уверенность в успехе уже присутствует, подчеркивает топ-менеджер. В настоящее время представители марки и дилеры активно работают над тем, чтобы первая модель компании завоевала популярность среди покупателей в России. Прогнозы выглядят очень оптимистично.

Известно, что до конца 2024 года в России появятся ещё две модели Wey, как отметил Андрей Акифьев. Новинки призваны привлечь ещё больше покупателей к марке. К концу текущего года модельный ряд Wey на российском рынке будет включать уже три автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что Wey 007, предназначенный для российского рынка, будет поставляться с официальной гарантией и меню на русском языке.