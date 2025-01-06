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Роль российского рынка в достижении Geely рекордных продаж оказалась значительной

Бренд Geely увеличил мировые продажи на 32% к 2024 году. Успех в декабре: рост на 43%. Гибриды и электрокары - более половины продаж. План на 2025 год - 2,71 млн продаж, акцент на Россию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.01.2025, 16:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Geely сообщила, что за прошедший год общемировые продажи бренда достигли отметки в 2 176 567 автомобилей. Это превысило первоначальный прогноз на 2024 год на 32%. Особенно успешным оказался декабрь, когда было продано почти 10% от общего годового объема, что составило 210 055 автомобилей. Спрос в декабре увеличился на 43%.

Заметный рост продаж был зафиксирован у автомобилей на новых источниках энергии. В декабре было продано 111 206 таких машин, что составило более половины от общего числа проданных автомобилей. По сравнению с декабрем 2023 года, продажи увеличились почти вдвое. В течение 2024 года было продано 888 235 Geely с гибридными и электрическими двигателями.

На следующий год у компании еще более амбициозные планы – 2,71 миллиона продаж, из которых 1,5 миллиона придется на гибриды и электрокары. Важную роль в общем росте продаж сыграл российский рынок, где продажи увеличились на 87%, достигнув отметки в 222 123 автомобиля.

Экспорт также имел значительное значение – примерно 20% от общего объема проданных за год автомобилей (403 923 штуки).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что LADA Granta вошла в рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе.

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