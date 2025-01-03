Главная Новости Кроссовер Молодежный кроссовер Haval покинул российский рынок.
Новости

Молодежный кроссовер Haval покинул российский рынок.

Haval прекратил производство купеобразного кроссовера F7x для России. Модель F7 заменили, F7x остался без преемника. Гибриды Haval - в планах на Тульской области.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.01.2025, 14:41·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Журналисты издания "РГ" провели анализ текущей линейки автомобилей Haval на официальном сайте бренда для российского рынка и не обнаружили там кроссовер F7x.

Компания из Китая решила прекратить предлагать российским клиентам купеобразную версию паркетника F7. Начиная с 2024 года, китайский автопроизводитель прекратил производство родственных моделей кроссоверов F7 и F7x на своем заводе в Туле. Модель нового поколения заменила F7, в то время как купеобразный F7x остался без преемника.

Еще в августе российский офис Haval предупреждал, что решение о выпуске новой модели F7x для российского рынка еще не было принято. Представители компании отмечали необходимость изучения общих предпочтений россиян и спроса на этот кросс-купе.

Кросс-купе F7x оказался ниже стандартного паркетника на 35 мм, причем основное различие сосредоточилось именно в крыше (дорожный просвет остался таким же, как у базовой модели). Длина уменьшилась символически: задний свес сделали короче на 5 мм.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что гибридные модели Haval могут начать выпускать на заводе в Тульской области.

Источник

Haval (121)Авторынок (118)Кроссовер (350)Haval Кроссовер (9)Haval Авторынок (2)Китайские (43)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация