Молодежный кроссовер Haval покинул российский рынок.

Журналисты издания "РГ" провели анализ текущей линейки автомобилей Haval на официальном сайте бренда для российского рынка и не обнаружили там кроссовер F7x.

Компания из Китая решила прекратить предлагать российским клиентам купеобразную версию паркетника F7. Начиная с 2024 года, китайский автопроизводитель прекратил производство родственных моделей кроссоверов F7 и F7x на своем заводе в Туле. Модель нового поколения заменила F7, в то время как купеобразный F7x остался без преемника.

Еще в августе российский офис Haval предупреждал, что решение о выпуске новой модели F7x для российского рынка еще не было принято. Представители компании отмечали необходимость изучения общих предпочтений россиян и спроса на этот кросс-купе.

Кросс-купе F7x оказался ниже стандартного паркетника на 35 мм, причем основное различие сосредоточилось именно в крыше (дорожный просвет остался таким же, как у базовой модели). Длина уменьшилась символически: задний свес сделали короче на 5 мм.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что гибридные модели Haval могут начать выпускать на заводе в Тульской области.