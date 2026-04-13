Продажи новых пикапов в России упали на 20%

Продажи новых пикапов в России в 1 квартале 2026 года сократились на 19,9%, лидирует JAC T9, на втором месте RAM 1500, сообщает АВТОСТАТ.
РедакцияР
13.04.2026, 08:11·2 мин
single
В первом квартале 2026 года в России было продано 4 233 новых пикапа. По данным агентства «АВТОСТАТ», ссылающегося на информацию АО «ППК» и собственные аналитические расчёты, это на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам трёх месяцев, лидером среди брендов в данном сегменте стал китайский JAC. Объём продаж автомобилей этой марки достиг 674 экземпляров, что составляет 16% от общего рынка. Второе место занял американский RAM с результатом 631 проданный пикап, при том что официально компания не представлена на российском рынке. Тройку лидеров замыкает отечественный Sollers, реализовавший 545 автомобилей. Четвёртую позицию занимает Changan из Китая – 523 проданные машины, а пятую — российский УАЗ, показатели которого составили 510 единиц.

В рейтинге моделей по итогам первого квартала 2026 года первое место занял JAC T9: за три месяца было продано 647 таких автомобилей. На втором месте — RAM 1500, его результат составил 631 реализованный пикап. В пятёрку самых востребованных моделей также вошли Changan Hunter Plus (521 автомобиль), УАЗ «Пикап» (510 машин) и Great Wall Poer (428 экземпляров).

Как пояснил заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, по месяцам ситуация на рынке складывалась следующим образом: в январе лидировал JAC, а в феврале и марте преимущество оказалось на стороне RAM. Ярыгин уточнил, что RAM 1500 официально не продаётся в России, однако именно эта модель показывает высокие результаты в последние месяцы. По его словам, благодаря сильным продажам в январе JAC T9 по-прежнему удерживает звание самой популярной модели среди новых пикапов в России по итогам квартала.

