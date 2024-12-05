Продажи новых коммерческих автомобилей в России превысили 100 тысяч единиц впервые с 2022 года

По последним данным агентства "АВТОСТАТ", в нашей стране в ноябре 2024 года было продано 11 819 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 25,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Важно отметить, что при анализе рынка LCV агентство использует собственную классификацию, включая некоторые модели пикапов в категорию легковых автомобилей.

Эксперты "АВТОСТАТ" подчеркивают, что уже второй месяц подряд продажи LCV превышают отметку в 10 тысяч единиц. Общий объем продаж за 11 месяцев составил 100 297 автомобилей. Последний раз такие показатели были достигнуты на российском рынке LCV в 2021 году. Таким образом, эта цифра вновь превышена впервые за три года.

Анализируя данные за ноябрь, можно выделить ТОП-5 брендов новых LCV. В этот рейтинг вошли четыре отечественных производителя и один китайский. На первом месте остался российский бренд GAZ, доля которого составила более половины рынка (54%), что соответствует 6 342 проданным автомобилям. На втором месте с большим отрывом идет LADA, чьи продажи составили 1 917 единиц. УАЗ занимает третью строчку с результатом в 1 558 проданных машин. За ним следуют Sollers (885 шт.) и китайский Dongfeng (181 шт.).

Среди конкретных моделей лидерство на рынке новых LCV удерживает GAZ Gazelle NEXT, продажи которой в ноябре достигли 3 912 единиц. На втором месте находится фургон LADA Largus, количество проданных которых в этот месяц составило 1 323 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли УАЗ-3909 (787 шт.), Sollers Atlant (765 шт.) и GAZ 3302 (690 шт.).

Более подробную информацию об итогах рынка автомобилей расскажут на мероприятии AUTOSTAT Analytic Day, которое пройдет 9 декабря в Москве.