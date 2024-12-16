Главная Новости Продажи Продажи российского бестселлера Changan выросли в 4 раза
Новости

Продажи российского бестселлера Changan выросли в 4 раза

С начала 2024 года продажи автомобилей Changan на российском рынке значительно возросли и достигли отметки в 100 тысяч экземпляров.
РедакцияР
Редакция
16.12.2024, 12:41·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

С начала 2024 года продажи автомобилей Changan на российском рынке значительно возросли и достигли отметки в 100 тысяч экземпляров. За период с января по ноябрь было продано 97 863 автомобиля этого китайского бренда, что существенно превышает показатели предыдущего года, когда было реализовано всего 39 685 машин.

По данным «Автостат Инфо», рекордным месяцем для Changan стал октябрь, когда было совершено 10 482 сделки. Однако в ноябре объемы продаж снизились до 5 933 автомобилей.

Самой популярной моделью бренда в текущем году стал кроссовер Changan CS55, продажи которого достигли 32 240 единиц (почти в 4 раза больше, чем годом ранее). В 2023 году этот кроссовер был куплен 8 589 раз. Продажи модели Changan CS35 также значительно выросли за год – с 8 053 до 19 649 экземпляров.

Модели Changan Uni-K и Uni-T заняли третью и четвертую позиции по популярности на российском рынке (с ростом продаж на 109% и 129% соответственно). Пятым в рейтинге эксперты назвали Changan Uni-V, продажи которого увеличились на 96%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о презентации в Китае электроседана Changan Oshan 520, который может проехать до 512 км на одном заряде и оснащен сменной батареей.

Источник

Продажи (333)Changan (96)Старт продаж (313)Changan Продажи (4)Changan Старт продаж (1)Китайские (33)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация