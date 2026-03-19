В феврале 2026 года российский авторынок опустился на шестую позицию среди европейских рынков

Российский автомобильный рынок в феврале 2026 года опустился на шестое место среди европейских стран. Об этом сообщили специалисты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав свежие данные, предоставленные консалтинговой компанией GlobalData.

По итогам февраля лидером европейского авторынка осталась Германия, где за месяц реализовано 211 262 автомобиля. Это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторую строчку рейтинга заняла Италия с результатом 157 334 машины, что соответствует росту на 14,1%. Франция показала третий результат, продав 120 764 новых автомобиля, однако здесь зафиксировано снижение на 14,7%.

Четвертое место по объему продаж заняла Испания, где было реализовано 97 082 автомобиля — на 7,5% больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку крупнейших авторынков Европы Великобритания с показателем 90 100 автомобилей и приростом на 7,2%.

Включая Россию в европейский рейтинг, эксперты отмечают, что по итогам февраля 2026 года рынок новых легковых автомобилей в стране занял шестую позицию. По данным АО «ППК», в России за этот период было продано 80 027 новых легковых машин, что на 2,5% превышает результат прошлого года.

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ», обратил внимание на то, что февральские продажи на российском рынке достигли минимального значения с апреля 2025 года, то есть за последние 11 месяцев. По его словам, столь низкие показатели объясняются не только сезонными колебаниями, но и изменением утильсбора, из-за которого многие покупатели решили приобрести автомобили еще до наступления нового года.

