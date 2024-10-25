Проблема российского автопрома в непонимании процесса продажи автомобилей заказчикам

Российские дилеры столкнулись с проблемами в продаже автомобилей из-за изменения поведения покупателей под воздействием текущих рыночных тенденций. Это негативно сказывается на доходах автосалонов.

Вместо того чтобы покупать новые машины, россияне все чаще предпочитают каршеринг или прописку на автомобиле. Популярность последней услуги начала стремительно расти недавно. Об этом сообщает портал Ura.ru, ссылаясь на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

Эти изменения в поведении потенциальных покупателей объясняются вполне логично. Эксперты также утверждают, что отказ от личного автомобиля будет продолжать нарастать. Авторитетные мнения указывают на то, что сами власти активно планируют сократить количество парковочных мест у жилых домов. Недостаток надлежащих парковок станет еще одним доводом против приобретения собственного автомобиля, полагают специалисты.

По мнению Антона Шапарина, российский автомобильный рынок еще не достиг своего потенциального пика. В следующем году ожидается продолжение роста, хотя и с более низкими темпами.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что "АвтоВАЗ" намерен разработать платформу для конкурентов Hyundai Sonata и Toyota Camry.