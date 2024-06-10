Sollers запустил продажи компактного и экологичного грузовика Argo.

Новая модель автомобиля оснащена двухлитровым силовым агрегатом, который способен развивать до 136 лошадиных сил. Этот автомобиль соответствует стандартам выбросов Евро-5, что делает его потенциально пригодным для продажи на рынках Евросоюза. Благодаря современному двигателю, машина сохраняет эффективность даже при использовании топлива с низким октановым числом, таким как АИ-92.

Теперь клиенты могут ознакомиться с различными вариантами комплектаций и опций, предлагаемых компанией. Возможны различные типы кузовов, включая бортовые платформы, грузовые боксы и изолированные фургоны, на стандартной колесной базе.

Автомобиль Sollers Argo разработан для использования в различных условиях благодаря своим компактным размерам и отличной маневренности. Его небольшие габариты позволяют легко маневрировать по узким городским улицам.

Фото: Carsweek.ru

Новинка была произведена на заводе "Соллерс Карго" в городе Ульяновске, как сообщает издание "ТАСС". Компания Sollers использовала полный цикл производства для этой модели, обеспечивая высокое качество изделия.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что компания Sollers улучшила свой популярный грузовик в ответ на жалобы российских потребителей, что позволит им еще более комфортно использовать этот транспорт.