Главная Новости Старт продаж Sollers запустил продажи компактного и экологичного грузовика Argo.
Новости

Sollers запустил продажи компактного и экологичного грузовика Argo.

Новая модель автомобиля оснащена двухлитровым силовым агрегатом, который способен развивать до 136 лошадиных сил. Этот автомобиль соответствует стандартам выбросов Евро-5, что делает его потенциально пригодным для продажи на рынках Евросоюза.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.06.2024, 14:41·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Новая модель автомобиля оснащена двухлитровым силовым агрегатом, который способен развивать до 136 лошадиных сил. Этот автомобиль соответствует стандартам выбросов Евро-5, что делает его потенциально пригодным для продажи на рынках Евросоюза. Благодаря современному двигателю, машина сохраняет эффективность даже при использовании топлива с низким октановым числом, таким как АИ-92.

Теперь клиенты могут ознакомиться с различными вариантами комплектаций и опций, предлагаемых компанией. Возможны различные типы кузовов, включая бортовые платформы, грузовые боксы и изолированные фургоны, на стандартной колесной базе.

Автомобиль Sollers Argo разработан для использования в различных условиях благодаря своим компактным размерам и отличной маневренности. Его небольшие габариты позволяют легко маневрировать по узким городским улицам.

Фото: Carsweek.ru

Новинка была произведена на заводе "Соллерс Карго" в городе Ульяновске, как сообщает издание "ТАСС". Компания Sollers использовала полный цикл производства для этой модели, обеспечивая высокое качество изделия.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что компания Sollers улучшила свой популярный грузовик в ответ на жалобы российских потребителей, что позволит им еще более комфортно использовать этот транспорт.

Источник

Продажи (151)Старт продаж (221)Грузовик (15)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация