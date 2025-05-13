Таксисты в России отказываются садиться за руль "Лады"

Новый законопроект предполагает, что автомобили, пригодные для работы в такси, должны быть произведены в России. Если бы закон был принят сегодня, российские таксисты были бы вынуждены выбирать из четырех моделей отечественного производства: Lada Vesta, Granta, Largus и Aura. Однако сами водители такси утверждают, что эти автомобили не подходят для интенсивного использования.

Новые требования не устраивают всех участников таксопарка. Некоторые перевозчики могут перейти в тень, предупреждают эксперты. Такой исход не соответствует одной из ключевых целей законопроекта - обеспечение безопасности пассажиров такси.

Еще одной проблемой, на которую указывают участники рынка, является неизбежное повышение тарифов. Специалисты предупреждают, что цены на такси могут увеличиться в полтора раза.

Ранее стало известно, что автодилеры в России начали предоставлять покупателям значительные скидки на новые автомобили - до 800 тысяч рублей.