Российские пилоты входят в тройку лидеров после восьми часов марафона

На автодроме Яс-Марина проходит 15-й по счету марафон Gulf 12 Hours, который отличается необычным форматом для гонок на выносливость. Соревнование разделено на две части: сначала участники проводят на трассе 8 часов, затем им предоставляется 2-часовой перерыв, после чего стартуют финальные 4 часа гонки.

По итогам первой части соревнования лидирует команда Al Manar by Dragon Racing из Омана. Экипаж, выступающий на Ferrari 296 GT3 и стартовавший со второй позиции, сумел завершить восьмичасовой отрезок почти на 13 секунд раньше ближайших преследователей. Второе место удерживает коллектив Winward Racing на Mercedes-AMG GT3 Evo, одним из пилотов которого является российский гонщик Ринат Салихов.

Третью позицию уверенно занимает московская команда CapitalRT, также представляющая на трассе Mercedes. За рулём машины под номером 13 выступают Михаил Алёшин, Денис Ременяко и британский спортсмен Адам Кристодулу.

Эксперты и журналисты, внимательно следящие за ходом марафона, отмечают, что именно эти три коллектива являются основными претендентами на победу и места на подиуме в заключительной части гонки. При этом скорость экипажа CapitalRT не пострадала даже после инцидента с McLaren 720S GT3 под номером 69. Напомним, что гонщик команды Optimum Motorsport за это столкновение был наказан обязательным проездом по пит-лейн.

Другой автомобиль McLaren с номером 8, где одним из пилотов значится руководитель Williams Racing Джеймс Ваулз, пока замыкает первую десятку общего зачёта. Однако стоит отметить, что экипаж Garage 59 на данный момент лидирует в категории GT3-Am, хотя ситуация в классе ещё может измениться.