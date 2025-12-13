Российские пилоты удачно стартовали на уик-энде в Абу-Даби

В пятницу, 9 июня, на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби состоится марафон Gulf 12 Hours. Особое внимание к этому событию привлекает участие Джеймса Ваулза — руководителя команды Williams Racing. Он будет выступать в составе экипажа Garage 59, о чём ранее уже сообщалось.

На старте гонки также заявлены российские гонщики, причём сразу четверо из них по итогам квалификации смогли войти в топ-5. Это значимое достижение для отечественных пилотов на столь престижном международном марафоне.

Пятое время по итогам квалификации показал экипаж CapitalRT, хорошо знакомый по российской серии REC. За руль Mercedes-AMG GT3 традиционно сели Михаил Алёшин, Денис Ременяко и их британский партнёр Адам Кристодулу.

Четвёртую и третью позиции в протоколе заняли два коллектива от Winward Racing — команды из Германии и США, также использующие Mercedes. В составе экипажа машины номер 16 выступает Сергей Столяров, а в тройку лидеров вошёл экипаж под номером 81, где одним из гонщиков является Ринат Салихов.

Что касается Джеймса Ваулза и его напарников из Garage 59, их результат по итогам квалификации оказался менее удачным. Завтра команда начнёт гонку с 13-й стартовой позиции, что потребует максимальной концентрации и усилий для прорыва вперёд.

Михаил Алёшин поделился своими впечатлениями после второго дня на трассе: «Закончился второй день на трассе Яс-Марина. Мы квалифицировались на солидном 5-м месте в абсолюте. Завтра будет самое интересное!»

Старт 12-часовой гонки в Абу-Даби намечен на 9:00 по местному времени. Все желающие смогут следить за событиями марафона в прямом эфире на официальном канале Gulf 12 Hours на YouTube.