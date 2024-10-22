Электромобили "Амберавто А5" из России теперь можно приобрести на Wildberries

Электромобили "Амберавто А5", собранные на заводе "Автотор" в Калининграде, теперь доступны для приобретения на онлайн-площадке Wildberries. Об этом сообщили аналитики агентства "АВТОСТАТ" после изучения предложений интернет-магазинов.

Автомобили представлены дилерским центром NEMO (New Energy Motors), специализирующимся на продаже электротранспорта, включая коммерческие модели. В продаже на платформе представлено три варианта "Амберавто А5" различных цветов: серебристый, белый и черный.

Приобрести электрокар возможно в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и нескольких городах Владимирской области. Цена автомобиля составляет 3 399 000 рублей, однако следует учитывать, что к стоимости добавляется оплата за доставку. Например, жители Москвы должны будут заплатить 70 000 рублей за доставку автомобиля. Оплата производится безналичным способом до момента передачи машины покупателю. После оплаты с ним свяжется менеджер для заключения договора купли-продажи и уточнения адреса доставки.