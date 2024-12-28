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Электромобили Evolute из России установили исторически низкую цену

Выгодные предложения от компании Evolute на 2024 год: скидки до 540 000 рублей на автомобили i-Pro, i-Joy, i-Sky и i-Jet. Подробности - в статье.
РедакцияР
Редакция
28.12.2024, 10:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Evolute подводит итоги 2024 года, радуя покупателей выгодными предложениями на свои автомобили. Скидки на машины колеблются от 75 000 до 540 000 рублей, в зависимости от модели и комплектации, что составляет от 2,9% до 14,5% от общей стоимости.

Самый доступный вариант - Evolute i-Pro, теперь доступен за 2 475 000 рублей, что означает скидку в 375 000 рублей.

Особенно привлекательной становится покупка электрического кроссовера Evolute i-Joy, цена которого начинается от 2 675 000 рублей, что дает экономию вплоть до 1 320 000 рублей. Максимальная выгода предлагается на модель Evolute i-Sky, где скидка достигает 1 745 000 рублей, начальная цена автомобиля - 3 175 000 рублей.

И, напоследок, Evolute i-Jet, цена которого начинается от 5 175 000 рублей. Здесь же предоставляется скидка в размере 1 245 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал о самых доступных электрокарах на российском рынке, среди которых две модели от Evolute.

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