Электромобили Evolute из России установили исторически низкую цену

Компания Evolute подводит итоги 2024 года, радуя покупателей выгодными предложениями на свои автомобили. Скидки на машины колеблются от 75 000 до 540 000 рублей, в зависимости от модели и комплектации, что составляет от 2,9% до 14,5% от общей стоимости.

Самый доступный вариант - Evolute i-Pro, теперь доступен за 2 475 000 рублей, что означает скидку в 375 000 рублей.

Особенно привлекательной становится покупка электрического кроссовера Evolute i-Joy, цена которого начинается от 2 675 000 рублей, что дает экономию вплоть до 1 320 000 рублей. Максимальная выгода предлагается на модель Evolute i-Sky, где скидка достигает 1 745 000 рублей, начальная цена автомобиля - 3 175 000 рублей.

И, напоследок, Evolute i-Jet, цена которого начинается от 5 175 000 рублей. Здесь же предоставляется скидка в размере 1 245 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал о самых доступных электрокарах на российском рынке, среди которых две модели от Evolute.