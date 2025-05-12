Блогеры из России разработали автомобиль «Жигули» с собственным вариатором

В России были представлены модифицированные «Жигули» с вариатором. Команда «Гараж 58» собрала коробку передач собственными силами, сообщает «Российская газета».

В основе самодельного вариатора лежит уникальная конструкция, состоящая из двух конусов, на которые натянуты ремни. Один из них закреплен неподвижно, а второй перемещается по специальной направляющей. Для обеспечения плавного скольжения используется специальный ролик. Чтобы обеспечить движение ремня по конусам, было создано устройство с бронзовой втулкой с внутренней резьбой, в которую вкручена шпилька, приводимая во вращение с помощью шуруповёрта.

Эффективность созданной конструкции была успешно продемонстрирована на практике. С помощью самодельного вариатора удалось разогнать ВАЗ до 27 км/ч, и до 60 км/ч под нагрузкой. Тем не менее, во время последнего испытания трансмиссия функционировала на пределе своих возможностей, что было отмечено появлением характерного свиста и перегревом.