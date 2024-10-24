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Период кризиса не помеха: российские автозаводы устанавливают новые рекорды

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились отчетом о производстве российских автозаводов в 2024 году. За первые девять месяцев было выпущено 508 тыс. автомобилей, что на 39,3% больше, чем год назад.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2024, 07:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились отчетом о производстве российских автозаводов в 2024 году. За первые девять месяцев было выпущено 508 тыс. автомобилей, что на 39,3% больше, чем год назад.

Не остался без внимания и сентябрь: в этом месяце было произведено 66 тыс. новых машин, что свидетельствует о приросте в 2,7%. Касаясь грузовиков, за год было собрано 141 тыс. единиц, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В сентябре же производство грузовых автомобилей достигло 19 тыс. штук, увеличившись на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Особое внимание уделено новинкам: в сентябре началась сборка LADA e-Largus в Ижевске и кроссовера Haval H3 в Туле.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на портале уже упоминалось о продажах подержанных электромобилей в России. Однако по итогам сентября спрос на такие автомобили вновь сократился.

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