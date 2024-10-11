Главная Новости Новая модель Электромобили Kia Sportage уже в продаже в российских автосалонах
Новости

Электромобили Kia Sportage уже в продаже в российских автосалонах

Столичный дилер начал продажи нового батарейного кроссовера KIA EV5. Цена на эту корейскую модель составляет 5,9 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 217-сильным электромотором, установленным на передней оси.
РедакцияР
Редакция
11.10.2024, 09:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Столичный дилер начал продажи нового батарейного кроссовера KIA EV5. Цена на эту корейскую модель составляет 5,9 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 217-сильным электромотором, установленным на передней оси.

Для разгона до 100 км/ч KIA EV5 требуется 8,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена на уровне 185 км/ч. Кроссовер получил емкую и долговечную батарею - 64,2 кВт/ч. Этого достаточно для преодоления расстояния в 530 километров с полностью заряженной батареей.

Фото: Carsweek.ru

Быстрая зарядка также в числе достоинств электрокара: до 80% батарею можно зарядить за 18 минут. Длина кроссовера составляет 4,61 метра, колесная база - 2,75 метра.

В салоне KIA EV5 установлены большие дисплеи, передовые водительские помощники и современные системы безопасности. Не остается сомнений в эргономике и качестве материалов.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно о начале продаж в России китайского кроссовера Kia KX1. Машины этой модели поставляются к нам из Китая.

Источник

Kia (161)Старт продаж (289)Новая модель (296)Салон (30)Kia Sportage (10)Kia Старт продаж (6)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация