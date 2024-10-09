Автомобилисты России будут сталкиваться с новым запретом, который может их поразить

Российским автомобилистам грозит запрет на модернизацию двигателей своих машин. По информации издания «Коммерсантъ», ссылка на проект поправок к постановлению правительства №413 появилась на портале regulation.gov.ru, опубликованном Госавтоинспекцией.

В соответствии с предложенными изменениями, в России может быть введен запрет на увеличение мощности двигателя или крутящего момента более чем на 25% относительно заводских характеристик. Также запрещено будет удлинение рамы автомобиля в домашних условиях для увеличения грузоподъемности, что иногда практикуют владельцы грузовиков, а также замена штатного двигателя на новый агрегат с более высокой производительностью.

Чаще всего подобные модификации касаются коммерческого транспорта. На примере "Буханок" часто меняют стандартный 112-сильный "атмосферник" ЗМЗ-409 на более мощные японские агрегаты от Nissan или Toyota. То же самое происходит с "ГАЗелями", где устанавливают японские двигатели, мощность которых достигает 230 л.с., вместо стандартных 100-сильных четырехцилиндровых моторов. Однако с новыми правилами такие изменения будут незаконными.

В официальном документе, подготовленном МВД, отмечается, что цель изменений заключается в улучшении процедур проверки соответствия автотранспорта установленным требованиям. По данным журнала «Ъ», причиной выступили опасения в отношении безопасности дорожного движения, связанные с возможностью внезапной поломки коробки передач, неспособной справиться с резким увеличением крутящего момента после смены двигателя.

Ранее портал «Автоновости дня» сообщил об опасной ошибке, способной привести к серьезным повреждениям двигателя автомобиля и его полной выходе из строя — в таком случае придется производить капитальный ремонт или замену. Подробности о данной проблеме рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) по имени Антон Шапарин.