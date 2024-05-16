Автомобили из России могут заявить о себе на одном из крупнейших рынков мира.

Луксозные автомобили отечественного производителя Aurus в будущем могут быть представлены на китайском авторынке, сообщил первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров корреспонденту Telegram-канала Shot. Однако в настоящее время важнее другие задачи, связанные с локализацией и обновлением автомобилей.

«Они могут появиться. Но учитывая, что автомобильный рынок в Китае составляет 30 миллионов автомобилей, появление луксовых автомобилей не окажет существенного влияния на ситуацию. Для того чтобы начать реализацию продукции в Китае, необходимо развивать сервисную инфраструктуру. На данный момент мы фокусируемся на внутренних задачах по локализации и обновлению версий. Но мы не исключаем это из наших планов», — пояснил Денис Мантуров.

На сегодняшний день в линейке Aurus представлены всего две модели премиум-класса: седан Komendant (в том числе в версии с удлиненным кузовом, известной как «лимузин») и внедорожник Komendant. Эти машины построены на основе Единой модульной платформы (ЕМП) и оснащены гибридной силовой установкой общей мощностью 600 лошадиных сил. В их состав входят бензиновый турбированный двигатель V8 объемом 4,4 литра и 62-сильный электродвигатель, размещенный между двигателем внутреннего сгорания и девятиступенчатой коробкой передач КАТЕ.

В начале мая компания Aurus представила обновленные версии седана и лимузина Aurus Senat. Автомобили претерпели изменения как снаружи, так и внутри, а также получили ряд дополнительных опций, которые ранее не предлагались.

К концу 2024 года на территории бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге стартует производство новой линейки Aurus для сегмента бизнес-класса. Aurus планирует организовать совместное производство с зарубежными партнерами, а первые автомобили новой линейки поступят в продажу в 2025 году.