"Российская компания превратила 'Садко Некст' в стильный дом на колесах"

Все устройства, установленные в автодоме от КТТ, функционируют как при работе двигателя автомобиля, так и при использовании внешнего генератора, который поставляется вместе с ним. Этот автокемпер обеспечен комфортной жилой зоной и санузлом.

Внутри жилого отсека находятся двухъярусные спальные места, раскладной столик, кухонная зона с мойкой, варочной панелью и вытяжкой, холодильник, а также полки и потолочные ящики для удобного хранения. В санузле уместилась душевая, сушильный шкаф и кассетный биотуалет.

В зоне отдыха будущие владельцы автодома смогут найти откидной монитор, к которому можно подключить различные устройства. Также имеется встроенный Wi-Fi, что позволяет оставаться на связи в интернете и во время отдыха, сообщает carexpo.ru.

Фото: Carsweek.ru

Под конкретные требования заказчика производитель может внести изменения в компоновку, оборудование, мебель и отделку автодома. По желанию клиента даже возможно установить оружейный шкаф или организовать небольшую дровяную печь с дымоходом через крышу.

Автокемпер оснащен полным приводом и 4,4-литровым 4-цилиндровым дизелем мощностью 148,9 л.с. и крутящим моментом 490 Нм. Стоимость такого автодома начинается от 13 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания Volkswagen готовит к выпуску на рынок новый кемпер VW Multivan.