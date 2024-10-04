Новый минивэн на базе "Ларгуса" был представлен российской компанией.

Компания «Промтех» представила второе поколение своего минивэна на базе обновленного «Ларгуса». У новой модели изменена конструкция пластиковой надстройки, что сделало ее более привлекательной. Однако для установки этой надстройки необходимо удалить третье оконное отверстие донорского автомобиля.

Минивэн Lada Largus Roof 2024 модельного года, оснащенный салоном на семь мест, оценен в 2,65 миллиона рублей. В этой модели задние сиденья могут трансформироваться, а при желании третий ряд можно снять.

Автомобильный Largus Roof комплектуется "атмосферником" объемом 106 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В августе компании «Промтех» поступило сорок обновленных «Ларгусов» для модернизации. Разработчики отмечают, что Largus Roof вызывает интерес у правоохранительных органов, медиков и кинологов.

Фото: Carsweek.ru

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