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Интерес россиян к автомобилям снижается: в апреле рынок «рухнул» более чем на четверть.

Продажи автомобилей в России за апрель снизились на 26%. Эксперты говорят о необходимости вмешательства государства для поддержки рынка. LADA остается лидером среди автобрендов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.05.2025, 19:03·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

По информации, опубликованной пресс-службой Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), только в апреле текущего года российские дилеры реализовали 99 408 новых автомобилей различных категорий. Тем не менее, альтернативные каналы поставок учитывая данные ППК, показали, что общее количество приобретенных россиянами машин составило 105 939 единиц – это на 26% меньше, нежели в предыдущем году.

Анализируя данные за весь первый квартал текущего года, можно сделать вывод, что продажи новых автомобилей в России упали на 26% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составили 360 008 машин.

«Апрель не принес ничего необычного. Результаты месяца вполне ожидаемы. Влияние принятых правительством мер по-прежнему ощущается на рынке. Широкий спектр доступных предложений и щедрые скидки отдельных участников рынка позволили замедлить спад продаж (по сравнению с мартом, продажи увеличились на 27%), однако они не настолько привлекательны для покупателя, как банковские предложения», - отметил Алексей Калицев, председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Калицев подчеркнул необходимость государственной поддержки для стимулирования спроса в сложившейся обстановке. Он выразил мнение, что правительство должно принять активные меры и возобновить льготные программы, а также предоставить субсидии для поддержки авторынка.

Ранее отчет о продажах автомобилей в апреле опубликовал центр «Автостат». По его данным, спрос на автомобили снизился на 25,5%, а наиболее популярными как всегда оказались российские автомобили LADA - продано 28 486 экземпляров, их доля на рынке составила 28%.

Автор: Иван Бахарев

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