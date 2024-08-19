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Чаще стали покупать подержанные автомобили россияне

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились интересной информацией о продажах подержанных автомобилей в России. В июле текущего года было продано 546,2 тыс. автомобилей, что на 9,3% больше, чем в предыдущем месяце.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.08.2024, 08:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились интересной информацией о продажах подержанных автомобилей в России. В июле текущего года было продано 546,2 тыс. автомобилей, что на 9,3% больше, чем в предыдущем месяце. Это также на 6,7% превышает данные прошлого года.

По словам аналитиков, этот объем продаж является лучшим показателем за последние 11 месяцев. Положительная динамика рынка подержанных машин зафиксирована за весь период с начала года.

Согласно отчету, за первые семь месяцев текущего года россияне купили 3,3% миллиона новых машин. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 0,9%.

Ранее на портале уже упоминался рост интереса к китайским автомобилям на российском рынке. Отмечается, что наиболее динамично растут продажи не самых популярных брендов.

Фото: Carsweek.ru

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