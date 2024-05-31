Главная Новости Новые модели Сокращение расходов россиян на автомобили произошло в апреле
Новости

Сокращение расходов россиян на автомобили произошло в апреле

Эксперты портала «Автостат Инфо» поделились интересной статистикой о ситуации на рынке автомобилей в России. Особое внимание было уделено обороту денежных средств при покупке новых легковых машин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.05.2024, 07:22·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Эксперты портала «Автостат Инфо» поделились интересной статистикой о ситуации на рынке автомобилей в России. Особое внимание было уделено обороту денежных средств при покупке новых легковых машин. Так, за апрель текущего года выручка дилеров составила 413,3 млрд рублей, что немного ниже, чем в марте, когда этот показатель достиг 477 млрд рублей.

Следует отметить резкий рост по сравнению с апрелем прошлого года, когда оборот денежных средств был всего 184 млрд рублей. С начала текущего года россияне потратили на приобретение новых автомобилей уже целых 1,5 трлн рублей, что значительно больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда сумма составила лишь 608,6 млрд рублей.

Среди брендов, по данным марта, наибольшую выручку показала компания LADA, собравшая 51,3 млрд рублей.

Если говорить о конкретных моделях, то лидером продаж стала LADA Vesta, обеспечившая выручку в 20,6 млрд рублей, и на втором месте оказалась LADA Granta с оборотом в 19,3 млрд рублей. На третьем месте в рейтинге - Haval Jolion с 14,5 млрд рублей. Отдельно стоит упомянуть Chery Tiggo 7 Pro Max с выручкой 13,1 млрд рублей. В топ-5 также вошло семейство LADA Niva – 11,3 млрд рублей.

А вот в мире электромобилей происходят интересные изменения. Отмечается рост продаж данного типа транспорта, однако стоит отметить, что один из лидеров рынка электромобилей - компания Tesla, показывает отрицательную динамику.

Фото: Carsweek.ru

Источник

Новые модели (218)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация