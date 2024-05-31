Сокращение расходов россиян на автомобили произошло в апреле

Эксперты портала «Автостат Инфо» поделились интересной статистикой о ситуации на рынке автомобилей в России. Особое внимание было уделено обороту денежных средств при покупке новых легковых машин. Так, за апрель текущего года выручка дилеров составила 413,3 млрд рублей, что немного ниже, чем в марте, когда этот показатель достиг 477 млрд рублей.

Следует отметить резкий рост по сравнению с апрелем прошлого года, когда оборот денежных средств был всего 184 млрд рублей. С начала текущего года россияне потратили на приобретение новых автомобилей уже целых 1,5 трлн рублей, что значительно больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда сумма составила лишь 608,6 млрд рублей.

Среди брендов, по данным марта, наибольшую выручку показала компания LADA, собравшая 51,3 млрд рублей.

Если говорить о конкретных моделях, то лидером продаж стала LADA Vesta, обеспечившая выручку в 20,6 млрд рублей, и на втором месте оказалась LADA Granta с оборотом в 19,3 млрд рублей. На третьем месте в рейтинге - Haval Jolion с 14,5 млрд рублей. Отдельно стоит упомянуть Chery Tiggo 7 Pro Max с выручкой 13,1 млрд рублей. В топ-5 также вошло семейство LADA Niva – 11,3 млрд рублей.

А вот в мире электромобилей происходят интересные изменения. Отмечается рост продаж данного типа транспорта, однако стоит отметить, что один из лидеров рынка электромобилей - компания Tesla, показывает отрицательную динамику.