Электрокары пользуются спросом у россиян

Этот показатель также является лучшим за последние полгода.

Последний раз подобный рост был зафиксирован в августе прошлого года, когда было продано 1204 электромобиля. Лидерство среди брендов удерживает Nissan, продав 330 подержанных электрокаров. Однако доля этого бренда на вторичном рынке сократилась до 32%, в то время как несколько лет назад она превышала 50%. На втором месте находится Tesla с 257 проданными автомобилями, что составляет четверть от общего объема.

Тройку лидеров замыкает Zeekr, реализовав 85 электрокаров, и Volkswagen, у которого было продано 57 машин. Среди моделей самой популярной оказалась Nissan Leaf с 330 проданными автомобилями, за ней следует Tesla Model 3 с 134 проданными единицами, а на третьем месте - новый электрокар Zeekr 001 с 58 продажами.

Если говорить о итогах первого квартала, то общее количество проданных подержанных электрокаров в России составило 2186 штук. Этот показатель на 11% превышает результаты аналогичного периода предыдущего года.

Фото: Carsweek.ru

В свою очередь, компания Mazda представила свой новый электрокар, который может стать конкурентом кроссоверу Tesla Model Y.