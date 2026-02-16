В январе 2026 года россияне значительно снизили интерес к автомобилям: названы причины «обвала» продаж

В январе 2026 года в России было приобретено 80,6 тысячи новых легковых автомобилей – этот показатель оказался на 9,5% ниже аналогичного результата за прошлый год. Таким образом, за последние три месяца отечественный рынок автомобилей впервые продемонстрировал отрицательную динамику. Аналитическое агентство «Автостат» выяснило причины спада, обратившись за комментариями к ведущим дилерам страны.

Генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что январь оказался весьма сложным не только из-за суровой зимней погоды. По его словам, продажи новых машин снизились по сравнению даже с традиционно слабыми январскими результатами прошлого года. Оптимистичные настроения, заявил он, оказались несостоятельными на фоне реальности, а основную часть спроса обеспечивали автомобили, завезённые в Россию до изменений в расчёте утилизационного сбора в декабре.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов связал падение продаж с так называемым «выкупленным» будущим спросом. По его анализу, часть покупателей предпочла оформить сделки в конце четвёртого квартала 2025 года, что обусловило краткосрочный рост активности на рынке. Это было связано с предстоящим изменением схемы расчёта утильсбора и увеличением НДС.

По мнению Дмитрия Паршенцева, отвечающего за продажи новых автомобилей в дилерской сети Major, наибольшее влияние на рынок оказало сокращение программ льготного автокредитования. Список автомобилей, которые можно было приобрести по сниженной процентной ставке, был существенно урезан, к тому же усилились требования банков к потенциальным заемщикам, а высокая ключевая ставка Центрального банка только усугубила ситуацию.

Ранее стало известно, что доля китайских брендов на российском авторынке в январе 2026 года снизилась до 40%. Причиной стала локализация ряда автомобилей из КНР под новыми отечественными марками. Этот показатель приблизился к уровню 2023 года, когда на китайские автомобили приходилось 39,7% российского рынка.

Автор: Иван Бахарев