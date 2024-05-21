Россияне с увлечением покупают кабриолеты Ford Mustang в преддверии летнего сезона

Специалисты «Авито Авто» обнаружили, что интерес россиян к кабриолетам вырос ближе к лету.

Согласно данным исследования «Газета.Ru», с середины марта по май текущего года продажи таких машин увеличились на 57%, что на 20% больше, чем год назад.

Наиболее популярным выбором на вторичном рынке среди россиян стал кабриолет Ford Mustang. Последние два места в топ-5 заняли модели Mercedes-Benz: SL-class (стоимостью 3,3 миллиона рублей) и SLK-class (начиная с 1,6 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Второе и третье места среди самых продаваемых кабриолетов также принадлежат немецким автомобилям: BMW Z4 (стоимостью 4,6 миллиона рублей) и BMW 3 series (2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что параллельный импорт автомобилей на российском рынке продолжает снижаться.