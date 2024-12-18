С ростом спроса на кроссоверы россияне вступили в осень 2024 года

Платформа «Авито авто» провела исследование и выяснила, что осенью текущего года интерес россиян к новым внедорожникам и кроссоверам значительно возрос по сравнению с 2023 годом. Спрос увеличился на 45,6%, а количество объявлений о продаже поднялось на 48,9%.

Согласно данным, средняя стоимость нового автомобиля в SUV-сегменте составляет 3 174 000 рублей. Самыми популярными среди россиян марками в этой категории являются "китайцы": Haval (доля 10,08%), Chery (6,38%) и Geely (5,68%). На четвертом месте расположилась Lada (5,12%), а пятое место занял Changan (3,42%).

В рейтинге моделей лидирует Haval Jolion, за ним следует классический отечественный внедорожник Lada Niva Legend. Третью позицию занимает кроссовер "Москвич-3". Аналитики признали стильный китайский паркетник Omoda C5 четвертым по популярности, а пятое место отдали Chery Tiggo 4 Pro.

Особенно выделяется Chery Tiggo 4 Pro, продажи которого увеличились в 2,9 раза.

Фото: Carsweek.ru

Также поступила информация о возможном уходе с российского рынка китайских марок Livan, Kaiyi и Foton из-за низких продаж.