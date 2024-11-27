Россияне выбрали автомобили с самым долгим сроком службы кузовного покрытия

Россияне приняли решение о предпочтении машин с самым качественным лакокрасочным покрытием, среди четырнадцати официально представленных в РФ автобрендов. Исследование результатов опроса представлено в агентстве «Автостат».

Девять из десяти лидирующих позиций в данном списке заняли автомобили китайских марок, единственным исключением оказался отечественный бренд «Москвич». Он занял десятое место, имея результат в 74,20 балла.

С практически 80 баллами рейтинг возглавил Changan. На второй строчке расположился премиальный бренд Exeed, зафиксировавший результат в 78,95 балла. Бронзовую медаль выиграл Voyah со счетом 78,80 балла, уступив всего ничтожно мало. Четвертое место в списке заняла Haval с 78,09 балла, пятое - Jetour, имеющий результат 77,80 балла.

Вторую пятёрку открыла компания Chery (77,41), за которой следуют Omoda (77,36), Tank (77,06) и Geely (75,13).

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже рассказывалось о сложностях, с которыми сталкиваются владельцы китайских грузовиков в России. Оказывается, что основные жалобы охватывают проводку, подвергающуюся ржавчине уже в первый год эксплуатации.