Продажи автомобилей Hyundai Creta и Kia Rio под российским брендом бьют новые рекорды

Продажи новых автомобилей Solaris в России выросли вдвое за девять месяцев 2025 года, рыночная доля бренда достигла 2,4 процента.
Демид Поршнев
13.10.2025, 06:43·2 мин
Фото: Автоновости Дня

По итогам девяти месяцев 2025 года российские автолюбители приобрели 21 502 новых автомобиля бренда Solaris. Как отмечает портал 110km.ru со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат», этот результат более чем вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года.

Доля Solaris на российском рынке также значительно увеличилась — с 0,85% до 2,4%. Наиболее востребованной моделью в линейке стал кроссовер HC, представляющий собой обновленный Hyundai Creta: с января по сентябрь на этой модели остановили свой выбор 7912 покупателей, что составило 37% от общих продаж марки.

Solaris HC
Фото: Автоновости Дня

Среди других популярных моделей оказались кросс-хэтчбек KRX и седан KRS. Эти автомобили представляют собой переименованные версии Kia Rio X и Kia Rio соответственно. На счету KRX 5513 реализованных машин, а KRS выбрали 5262 покупателей. В совокупности эти две модели обеспечили 10 775 продаж.

Седан HS, ранее известный как Hyundai Solaris, также вошел в число лидеров бренда. За отчетный период было реализовано 2815 таких автомобилей, что соответствует 13% всех продаж марки Solaris.

Solaris HS
Фото: Автоновости Дня

Третий месяц подряд спрос на автомобили Solaris продолжает расти. Сентябрь стал для бренда рекордным: за месяц россияне приобрели 4 тысячи новых машин, что стало лучшим результатом по продажам в 2025 году. По мнению экспертов, причина такой динамики — удачная ценовая политика, расширение модельного ряда и эффективная работа дилеров.

Дилерский центр Solaris
Фото: Автоновости Дня

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, ныне именуемом «Автомобильный завод АГР», возможно прекращено производство седана Solaris HS. Как сообщили представители одной из ведущих дилерских сетей, отгрузки данной модели в текущем году не осуществляются.

Кроме того, в сентябре текущего года Solaris пересмотрел цены на три свои модели — при этом седан HS не попал в их число. Стоимость кроссовера HC во всех комплектациях (кроме базовых Prime и Classic с механической коробкой передач) снизилась на 131 – 256 тысяч рублей в зависимости от версии. На данный момент цены на эту модель установлены в диапазоне от 1 979 000 до 3 534 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев

Источник

