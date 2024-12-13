Качество китайских автомобилей стало известно россиянам

Дилеры в России не испытывают трудностей с обслуживанием китайских автомобилей. У них есть доступ к официальным заводским каталогам и достаточный запас комплектующих, заявил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко, в интервью для «Коммерсанта».

Однако, самостоятельный заказ запчастей на китайские машины может вызвать определенные трудности для россиян. По мнению Носко, наибольшие проблемы возникают при подборе деталей кузова, оптики и элементов салона.

Эксперт выделил также «сервисные тренды» среди владельцев китайских автомобилей, отметив увеличенный спрос на замену масла и регулировку угла установки колес.

«Дело не в качестве китайской резины, если только не говорить о малоизвестных брендах, а в том, что автомобилисты предпочитают заплатить лишние 2-3 тыс. руб. за регулировку при шиномонтаже, чем приблизить замену комплекта неправильно установленных шин», — пояснил Александр Носко.

Темой отдельного обсуждения стал вопрос о качестве китайских автомобилей, по-прежнему вызывающий скепсис. Носко отметил, что они требуют ремонта не чаще, чем машины других иностранных производителей, учитывая замечания российских владельцев при выпуске новых партий.

«Срок службы автомобиля и его агрегатов, включая китайские, зависит от множества факторов. Важно, как владелец следует рекомендациям по эксплуатации, как он ведет себя за рулем. Поэтому нет оснований полагать, что китайские запчасти будут служить короче, чем у других марок», — подчеркнул Носко.

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