Эксперты поделились несколькими проверенными методами увеличения срока службы автомобиля

Автомобиль и его состояние напрямую зависят от владельца и его действий. Именно он выбирает время для обслуживания, качество запчастей, а также частоту посещения моек, утверждает эксперт из «Авто.ру» Иван Ананьев.

"Умеренный стиль вождения, забота о шинах, тормозах и чистота салона помогают не только продлить срок службы автомобиля, но и повысить его стоимость при перепродаже», — подчеркнул специалист.

Речь идет о частоте замены масла. Эксперт напоминает, что несмотря на предложенные интервалы в 15 000 км, жителям крупных городов лучше сократить этот период вдвое — до 7-8 тыс. км. При выборе масла важно следовать рекомендациям производителя, отметил он.

«При использовании минерального масла интервал будет еще меньше: не более 5 тыс. км. Также следует менять масло хотя бы раз в год, а также после попадания в него посторонних жидкостей (антифриза, топлива, других смазок)», — советует специалист.

Эксперт также призывает регулярно проверять давление в шинах. Пренебрежение этой процедурой может привести к износу протектора, проколам и перегрузке отдельных узлов подвески.

«Многие не уделяют достаточного внимание засорению автомобиля. Грязь, осевшая на машине в процессе эксплуатации, может негативно сказаться на системе охлаждения двигателя и вызвать коррозию кузовных деталей», — предупреждает Иван Ананьев.

Наконец, специалист подчеркивает важность защиты кузова и уборки салона. Кузов можно защитить различными способами: пленкой, керамическим покрытием, «жидким стеклом» и множеством других продуктов для самостоятельной обработки. Хотя некоторые из них создают хороший гидрофобный эффект, они обычно не защищают от механических повреждений, пояснил эксперт.

Что касается салона, то для натуральной кожи необходима регулярная уборка и уход специальными средствами, в то время как для искусственной кожи рекомендуется использование средств для улучшения антистатических и водоотталкивающих свойств, по мнению специалиста.

"Салон следует защищать от прямых солнечных лучей и резких перепадов температур. Также стоит избегать одежды с металлическими приспособлениями и острыми деталями, которые могут повредить кожу», — рекомендует Иван Ананьев.

Ранее эксперты портала «Автоновости дня» обсуждали необходимость «обкатки» двигателей современных автомобилей. О своем мнении по этому вопросу поделился директор по сервису и запчастям компании «Авилон» Алексей Шпикалов.